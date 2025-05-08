شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء 7-5-2025 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الأربعاء 7-5-2025، مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط من مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى الجونة مع مودرن سبورت، وواجه إنبى نظيره الإسماعيلي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي..

مودرن سبورت 1-0 الجونة

فاز فريق مودرن سبورت على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الجونة المركز الثاني في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة بينما يحتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير في المجموعة برصيد 18 نقطة.

إنبى 1-0 الإسماعيلى

وحقق إنبى فوزا غاليا على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى نايل .

أحرز هدف المباراة أحمد كالوشا في الدقيقة 74 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء ، ليحقق المارد البترولى أغلى ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويعلو للمركز السادس بجدول الترتيب ، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير .