شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير في مران الزمالك غدا بعد فك ارتباطه بالأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

استقر أحمد سمير المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أيمن الرمادى على النزول لمران الفريق الأبيض بداية من الغد بعد فك ارتباطه بناديه السابق الأوليمبى .

كان أحمد سمير مديرا فنيا للأوليمبى السكندرى الذى ينافس حاليا بدورة الترقى على الصعود لدورى المحترفين ، ومن المفترض أن المدير الفني كان سيقود الفريق السكندرى في لقاء تلا إلا أن مجلس إدارة النادى رفض وفضل تصعيد ابن النادى محمد صلاح المدرب العام لقيادة الفريق فيما تبقى من دورة الترقى .

ومن المقرر أن يسدد أحمد سمير الشرط الجزائى المتواجد في عقده لناديه السابق من أجل التواجد على دكة بدلاء الزمالك في المباريات المقبلة .