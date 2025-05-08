شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر اليوم الواحد بمشاركة 12 حكماً ومساعداً بدورى القسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز تنظيم فاعليات معسكرات الحكام لتطوير مستواهم الفنى والبدنى خلال معسكرات اليوم الواحد.

وأقيم اليوم بملاعب مركز المنتخبات الوطنية معسكر لمدة يوم واحد لأربعة حكام ساحة و 8 حكام مساعدين بدوري القسم الأول (دوري نايل)، وشهد تدريبات عملية لمواقف اللعب المختلفة والحالات الصعبة وشرحاً نظرياً وعملياً من أوسكار رويز وجهاد جريشة وفهيم عمر عضوي اللجنة وذلك خلال التقسيمات المختلفة لمراجعة التحركات والتعاون بين المساعدين والحكام، بالإضافة إلى تأكيد أهمية اتخاذ القرار فى الوقت المناسب .

وتجرى اللجنة أيضا تجهيزات لإقامة معسكر للحكام المساعدين الواعدين خلال الأيام المقبلة، فى إطار تنفيذ سياسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، لمنح الفرصة الواعدين وخلق قاعدة تحكيمية مميزة.