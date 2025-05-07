شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستأنف كورسات المسار السريع.. وبدء دبلومة ‏A6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت لجنه المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم كورسات المسار السريع ( FAST TRACK ) الذي يحضرها ٣٠ مدرباً من لاعبي المنتخب الوطني السابقين.

وبدأ الكورس الرابع بحضور بندر الأحمدي المحاضر بالاتحاد الآسيوي الذي يزور القاهرة ، حيث ألقى على الدارسين محاضرة عن تطوير الآداء المهاري، كما أشاد بمستوي المتدربين ومستوى تنظيم رخص التدريب بمصر وقال لقد تغيرت وجه نظري عن رخص التدريب بمصر .

كما قامت الدكتورة غادة عامر عميدة كليه الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية بإلقاء محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في كره القدم كما قام الدكتور تامر عماد بإجراء محاضرة في الجيم عن التدريب البدني بالأثقال والتدريب البليوميتريك .

من ناحية أخرى بدأت محاضرات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A6 و تستمر ستة أشهر بإجمالي 280 ساعة موزعة على خمس كورسات ويشارك فيها ٢٥ مدرباً.

وتنظم الدورات التدريبية إدارة المدربين بالاتحاد برئاسة الدكتور جمال محمد علي ويشرف عليها الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.