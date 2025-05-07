شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم الإسماعيلى بهدف كالوشا ويهرب من منطقة الهبوط مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأربعاء، 07 مايو 2025 10:03 م
حقق إنبى فوزا غاليا على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى نايل .
أحرز هدف المباراة أحمد كالوشا في الدقيقة 74 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء ، ليحقق المارد البترولى أغلى ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويعلو للمركز السادس بجدول الترتيب ، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير .
وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم
خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر.
خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد وجدي.
خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، اريك تراوري.
وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:-
حراسة المرمى: رضا السيد
خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار
خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال.
خط الهجوم: محمد حتحوت، أحمد أمين «اوفا»، رفيق كابو.
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