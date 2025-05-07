شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم الإسماعيلى بهدف كالوشا ويهرب من منطقة الهبوط مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

حقق إنبى فوزا غاليا على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى نايل .

أحرز هدف المباراة أحمد كالوشا في الدقيقة 74 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء ، ليحقق المارد البترولى أغلى ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويعلو للمركز السادس بجدول الترتيب ، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير .

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد وجدي.

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، اريك تراوري.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال.

خط الهجوم: محمد حتحوت، أحمد أمين «اوفا»، رفيق كابو.