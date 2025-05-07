شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طلعت مصطفى يعلن افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمر طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في نسختها الـ 24، والتي تبدأ منافساتها غداً وتستمر حتى السبت القادم الموافق 10 مايو.

جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة استضافها نادي مدينتي للجولف مساء اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسئولين بالاتحاد المصري والاتحاد العربي للجولف، بالإضافة إلى أعضاء الوفود العربية واللاعبين المشاركين في البطولة.

وأكد عمر طلعت أن البطولة العربية تعد خطوة جديدة نحو تعزيز رياضة الجولف في المنطقة العربية، وفرصة للمواهب الشابة الواعدة من مختلف الدول للتنافس واكتساب الخبرات.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم في نادي مدينتي للجولف، أكد عمر طلعت مصطفى أن الاتحاد المصرى للجولف يخطط لجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإستضافة البطولات العربية والدولية بفضل ما تمتلكه مصر من ملاعب يزيد عددها عن 25 ملعباً بمعايير ومواصفات عالمية.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية، وتبدأ المنافسات الرسمية غدا وبعد غد 8 و 9 مايو في نادي قطامية ديونز، أما حفل الختام وتوزيع الجوائز فسيقام يوم 10 مايو في نادي مدينتي للجولف.

ومن المقرر إقامة مهرجان للجولف على هامش فعاليات البطولة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للجولف، ويتضمن عروضًا رياضية وترفيهية متنوعة بهدف جذب الجمهور وتعزيز التفاعل المجتمعي مع اللعبة.



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025



افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025