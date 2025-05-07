شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الجمل بطل أفريقيا للمصارعة: ذهبية المغرب هديتي لمصر والأولمبياد هدفي القادم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بطولة جديدة تضاف الي أبطال الألعاب الفردية من أبناء محافظة دمياط، هذه المرة كانت في لعبة المصارعة، والتي شهدت إنجازا حققه اللاعب يحي الجمل صاحب ال 18 عام عقب تحقيقه الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة والميدالية الفضية في المصارعة الروماني، ليحصد بطل دمياط والمشروع القومي للبطل الأوليمبي ميداليتين في بطولة إفريقيا الأخيرة.

التقي " الخليج 365" بالبطل يحي الجمل ابن مدينة دمياط والذي بدأ حديثه قائلا: " مشواري مع لعبة المصارعة بدأ منذ أن كان عمري 8 سنوات، تعلقت بها كثيرا كان لدي حلم أن أصنع شيئا من موهبتي

استمر بطل افريقيا في المصارعة حديثه قائلا: " انضممت إلي المشروع القومي للبطل الأوليمبي كان هذا حافزا جديدا في مشواري الاحترافي، بدأنا الاعداد للبطولة بشكل جيد، عقدت العزم على العودة من مراكش حاصدا الذهب وقد كان"

وتابع: " دعم أسرتي ومدربين الخاص كانوا سببا آخر في تحقيق هذا الإنجاز أردت أن اهدي لهم هذا الفوز بعد سنوات التعب التي مرت بهم، هم رفقاء الحلم ومازال للحلم بقية".

وتابع: "ذهبية بطولة إفريقيا بالمغرب هديتي لمصر وهدفي القادم الأولمبياد".

انتقل الحديث إلي الكابتن وائل عيد المدرب الخاص لبطل منتخب مصر و مدير المشروع القومي للبطل الأوليمبي بدمياط والذي بدأ حديثه قائلا: " لدينا دعم من نوع خاص قدمه المشروع القومي للبطل الأوليمبي، اود التقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة والذي ساهم في هذا الدعم بشكل كبير".

وتابع: " مراحل متنوعة يحب على اللاعب المرور بها قبل الوصول إلي منصات التتويج، تلك المراحل تحتاج إلي مزيد من الدعم سواء مادي أو معنوي وهذا ما قدمه لنا المشروع القومي للبطل الأوليمبي".

وقال طلال الجمل رئيس منطقة المصارعة بدمياط، ان اللاعب قدم أداء مميز في تلك البطولة، بهذا الإنجاز بدأت اللعبة في العودة مجددا إلي أذهان الجميع، نستعد لاستقبال العديد من المواهب والتي حتما ستستعي إلي تحقيق إنجاز مثل البطل "يحيى".

وأشار رئيس منطقة المصارعة بدمياط، إلي أن الدعم الأسري أمر ضروري لنجاح أي لاعب، هذا ما وجدناه في أسرة هذا البطل هم ابطال أيضا لكن خلف الكواليس دورهم لا يقل عن دورنا إطلاقا.

أضاف والد اللاعب يحي الجمل بطل افريقيا: " كنت اتابع كافة مبارياته واثقا أنه سيحقق الفوز اعلم مدى الجهد المبذول وكنت واثقا من تحقيق هذا الإنجاز"

واختتم الحديث قائلا: "فخور به جدا، رسالتي لكل أولياء الأمور عليكم كورا هاما في تنمية مهارات ابنائكم عليكم الدعم ومن ثم انتظار النتائج"



بطل افريقيا للمصارعة الروماني رفقة اسرته - Copy



بطل افريقيا للمصارعة الروماني رفقة اسرته