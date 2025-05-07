الامارات | بالتفاصيل.. سبب مشاجرة لاعبي برشلونة وإنتر في «معركة الأبطال» (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مقاطع فيديو عن سبب المشاجرة التي حدثت بين لاعبي برشلونة وإنتر خلال موقعة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بتأهل الفريق الإيطالي إلى المباراة النهائية بالفوز 4-3 على ملعب سان سيرو (الذهاب 3-3).

وأظهرت الكاميرات قيام مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز بالبصق على الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي أثناء احتفال الأخير بالهدف الثاني لإنتر خلال الشوط الأول الأمر الذي نشب على إثره شجاراً بين اللاعبين استدعى تدخل الحكم البولندي شيمون مارسينياك الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الإيطالي قبل أن يتراجع عنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار).

وكان أتشيربي صاحب هدف التعادل 3-3 في الوقت القاتل من المباراة، قد اعتدى على مارتينيز خلال اللقاء رداً على تصرف مارتينيز إلا أن كلا اللاعبين نجا من الطرد واستمرت الأحداث وسط توتر كبير بينهما.

وقال إينيغو مارتينيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أتشيربي كان يحتفل بالهدف في وجهي، كان ما حدث رد فعل غير ضروري من جانبي، لكنني لم أقصد أن أقذفها عليه، بل كان على بُعد متر واحد أمامي، وإلا لكان الحكم قد طردني بعد رؤيتها في الفار حال كنت مخطئا".