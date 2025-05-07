شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع إنبى سلبيا فى الشوط الأول لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الإسماعيلى مع إنبى سلبيا في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى نايل .

جاءت أحداث الشوط الأول حماسية وسريعة من جانب الفريقين نظرا لصعوبة موقفهما فى جدول الترتيب ، حيث يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل انبى المركز الأخير برصيد 18 نقطة .

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد وجدي.

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، اريك تراوري.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال.

خط الهجوم: محمد حتحوت، أحمد أمين «اوفا»، رفيق كابو.

ويحتل انبى المركز الأخير حاليا برصيد 18 نقطة بعد فوز مودرن سبورت عصر اليوم على الجونة بهدف مقابل للاشئ .