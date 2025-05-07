شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد ومحمد شحاتة يواصلان التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمود جهاد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض محمود جهاد ومحمد شحاتة مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويعاني محمود جهاد من إصابة بآلام أسفل الظهر وفي العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.