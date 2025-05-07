شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يحاضر لاعبى الزمالك استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

ألقى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الرمادي اللاعبين تعليمات فنية خاصة، وشرح الأدوار المطلوبة منهم داخل أرضية الملعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز المعاون، قبل خوض تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.