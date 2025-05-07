شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبي والإسماعيلى في الجولة الخامسة لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة انبي، المقرر لها بعد قليل على استاد الإسماعيلية، في الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد وجدي.

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، اريك تراوري.

كما أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال.

خط الهجوم: محمد حتحوت، أحمد أمين «اوفا»، رفيق كابو.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وهو ما يزيد من صعوبة مواجهتها اليوم .