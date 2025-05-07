شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

استمرت فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز والتى تستضيفها مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ملاعب نادى الفروسية " كيان سيتى " بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقد أسفرت نتائج اليوم الأول من البطولة على المستوى الفردى تحقيق الفارس البحرينى سامى محمد المركز الأول ، كما حققت الفارسة الرومانية استوشيا استيفانيا إلينا المركز الثانى ، ونجح الفارس العمانى ماديان سيد حامد فى تحقيق المركز الثالث .

أما فيما يخص نتائج مستوى الفرق فقد حصلت البرازيل على المركز الأول ، وجاءت فى المركز الثانى دولة رومانيا ، وحصلت قطر على المركز الثالث .

فيما شهدت منافسات اليوم الثانى على المستوى الفردى تحقيق الفارس القطرى حمد على العطية للمركز الأول، وحقق الفارس البرازيلى باولو روبرتو المركز الثانى، بينما حقق الفارس الإيطالى فليبو مارتينى المركز الثالث.

وعلى مستوى الفرق حققت إيطاليا المركز الأول، كما حققت قطر المركز الثانى، ونجحت رومانيا فى تحقيق المركز الثالث.

وتشهد البطولة منافسات قوية بما يعكس الآداء الفنى المتميز لفرسان الدول المشاركة وفرسان الفريق المصرى واستعدادهم الراقى للبطولة مما أضفى قوة للمنافسات على الملاعب المصرية وسط إشادة دولية بالمظهر المشرف الذى تمتاز به فعاليات البطولة، كما أعرب المشاركون عن سعادتهم بالأجواء التنافسية للبطولة، وما شاهدوه من بنية تحتية متطورة تعكس اهتمام الدولة المصرية برياضة الفروسية، وكذلك الإجراءات التنظيمية التى تبرز التخطيط والإعداد الجيد للبطولة.