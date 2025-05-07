شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. قرارات لجنة التظلمات تحسم شكل صراع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أندية الأهلى وبيراميدز والزمالك، قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعها، غدا الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الممتاز، والتى لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

ويحسم مسئولو اللجنة فى اجتماع الغد، قرارات اللجنة النهائية بشأن الأزمة بعد دراسة وفحص التظلمات المقدمة من أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز.

صراع الدورى

واشتعل الصراع على القب الدورى بين بيراميدز والأهلى، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق السماوى من فاركو، وأصبح الفارق نقطة واحدة قبل قرار لجنة التظلمات غدا.

وينتظر الثلاثة أندية قرار لجنة التظلمات سواء بتأييد قرار الرابطة بعدم خصم 3 نقاط من الأهلى نهاية الموسم، أو بإصدار قرار بخصم 3 نقاط من الاهلى، وبناء على هذا القرار ستحسم شكل الصراع فيما تبقى من مباريات.

ويمنى فريق بيراميدز النفس بخصم 3 نقاط من الاهلى، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط قبل 4 جولات على النهاية، فيما يأمل الأهلى في عدم خصم نقاط جديدة من أجل مواصلة الضغط على بيراميدز في انتظار أي تعثر للفريق السماوى سواء بالتعادل أو الهزيمة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن المباراة لن تُعاد كما تردد مؤخرا، موضحا أن القرارات ستصدر غدا الخميس، ولن يتم تأجيل إعلان القرارات.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلى ضمن الجولة الأولى للدور الثانى من مسابقة دورى القسم الأول لإصدار قرارها فى جلسة 8 مايو الجارى مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخى 15 و30 مارس الماضى.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات فى هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع، وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أى أخبار عن اللجنة، إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.