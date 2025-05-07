شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يشارك فى تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة مصطفى شلبي لاعب الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض مصطفى شلبي في الفقرة البدنية بشكل كامل، بجانب الجزء الخططي وتدريبات الكرة بشكل تدريجي، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في عضلة السمانة.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى فريق الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس بالجهاز الفني الجديد للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.