شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب اليد أمام البحرين في البطولة العربية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدى أبو المجد أمام نظيره البحريني بنتيجة 36-32،في ثان مبارياته في كأس العرب المقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 مايو الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من البحرين والعراق ،وتضم المجموعة الثانية: قطر و السعودية و تونس، بينما تضم المجموعة الثالثة: الكويت و الإمارات و المغرب.

وفضل اتحاد كرة اليد بقيادة خالد فتحي المشاركة ببطولة كأس العرب بمنتخب الشباب لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض بطولة العالم ببولندا في شهر يونيو المقبل .

وتنص لوائح كأس العرب على تأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني من خلال الأكثر تسجيلا للأهداف.

ويترأس بعثة منتخب شباب اليد خالد صلاح عضو مجلس الإدارة وتضم قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر لشباب كرة اليد المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة اليد 17 لاعبًا هم:

حراسة المرمى يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد أشرف ،الجناح الأيمن عمر أيمن - ياسين عبد المنعم ، الظهير الأيمن محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - يوسف عمرو ،الجناح الأيسر عمر بركة ،الظهير الأيسر محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان ، صانع اللعب زياد حشاد - محمد وائل ،لاعبي الدائرة أحمد تغيان - معاذ عزب - أسامة محمد