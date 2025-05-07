شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يهزم الجونة بهدف نظيف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق مودرن سبورت على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الجونة المركز الثاني في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة بينما يحتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير في المجموعة برصيد 18 نقطة.

ودخل الجونة المباراة بالتشكيل التالي: حسن شاهين، أحمد مجدي، عبد الرسول، أحمد شوشة، أحمد العش، أليو جاتا، نور السيد، حافظ، حسونة، أوجو صامويل، مروان محسن.

بينما بدأ مودرن سبورت، المباراة بالتشكيل التالي: كريم عماد، أحمد ايمن منصور، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، احمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، محمد هلال، معتز زدام، أرنولد ايبا.