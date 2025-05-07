شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول مران للزمالك تحت قيادة أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن اليوم عن التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وشهد المران تواجد وائل القباني مدير الكرة الجديد، وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمباراة المقبلة أمام سيراميكا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.