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كواليس أول مران للزمالك تحت قيادة أيمن الرمادى

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كواليس أول مران للزمالك تحت قيادة أيمن الرمادى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 07 مايو 2025 06:54 م

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن اليوم عن التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وشهد المران تواجد وائل القباني مدير الكرة الجديد، وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمباراة المقبلة أمام سيراميكا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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