شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتي" تعلن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع السادس من دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تذكرتي" رسميًا عن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباريات الأسبوع السادس من المرحلة النهائية في دوري nile لكرة القدم لموسم 2024-2025، وذلك عبر منصتها الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل التنافس المشتعل بين الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية، حيث يتوقع أن تشهد مباريات الأسبوع السادس إقبالًا جماهيريًا واسعًا نظرًا لحساسية النقاط في هذا التوقيت الحاسم من عمر البطولة.

وأكدت "تذكرتي" أن عملية الحجز متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بها، مع التأكيد على ضرورة امتلاك بطاقة المشجع (Fan ID) لتأمين دخول الجماهير إلى الملاعب بسلاسة وتنظيم.

ودعت الشركة جماهير الكرة المصرية إلى الإسراع في حجز مقاعدهم، خاصة أن بعض المباريات المقررة ستُقام على ملاعب جماهيرية قد تشهد نفاد التذاكر مبكرًا.