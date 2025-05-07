الامارات | برشلونة في خطر قبل مواجهة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبّ الرعب في برشلونة بعد تعرض المدافعين إينيغو مارتينيز وإيريك غارسيا للإصابة خلال مباراة إنتر في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها النادي الكاتالوني 3-4 (الذهاب 3-3) ليودع البطولة على الرغم من تقديمه أداء مذهلاً.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يُنتظر أن يخضع مارتينيز وغارسيا إلى فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة إصابتهما ومدة غيابهما عن الملاعب".

وأضافت: "يأتي ذلك بالإضافة إلى غياب بالدي وكوندي عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة ما يزيد من قلق الجهاز الفني حول خياراته الدفاعية فيما ارتفع عدد المصابين إلى 6 غيابات محتملة".

ويشكل غياب النجمين ضربة قوية لبرشلونة قبل المواجهة المهمة أمام ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأحد المقبل في إياب الدوري الإسباني، إذ أن الفوز به سيوع الفارق إلى 7 نقاط ما يعني حسم اللقب لبرشلونة أما في حالة الخسارة فإن الفارق سيتقلص إلى نقطة واحدة فقط ويضع الدوري على صفيح ساحن.

إصابات برشلونة

- جول كوندي.

- أليخاندرو بالدي.

- مارك كاسادو.

- مارك برنال.

- إينيغو مارتينيز.

- إريك غارسيا.