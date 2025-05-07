الامارات | اتهام خطير من فينغر لحكم مباراة إنتر وبرشلونة.. "التصوير البطيء مرفوض"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم مدرب أرسنال السابق المدير الحالي لتطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آرسين فينغر الحكم البولندي سيمون مارشينياك الذي أدار مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي تأهل فيها الفريق الإيطالي للمباراة النهائية بعد الفوز المثير 4-3 على استاد سان سيرو (الذهاب 3-3).

وقال فينغر على قناة "بي إن سبورتس": "قرارات الحكم شوهت كرة القدم، خصوصاً في الهدف الثاني لفريق إنتر بعد احتسابه ضربة جزاء مثيرة للجدل، حصل عليها لاوتارو مارتينيز بسبب تدخل باو كوبارسي".

وأوضح: "أنا هذه النوعية من ضربات الجزاء، وضد استخدام التصوير البطيء. بالسرعة الطبيعية، كان تدخلًا رائعًا من كوبارسي حيث وصل إلى الكرة أولًا".

وأضاف: "انظروا إلى حركة لاوتارو، لقد انحنى باتجاه المدافع، كان يبحث عن ركلة جزاء، لأنه أدرك أنه لن يتمكن من التسجيل، كوبارسي هو من لمس الكرة أولًا، وهذا هو المعيار الحقيقي. لاوتارو هو من صنع المشكلة بانحنائه، لا يهم إذا كان هناك اتصال، المهم هو من سيطر على الكرة أولاً".

يذكر ان الحكم البولندي مارشينياك تلقى الكثير من الانتقادات من الجهاز الفني لبرشلونة وعلى رأسهم المدرب الألماني هانزي فليك الذي صرح بعد المباراة بوجود انحياز في القرارات التحكيمية لمصلحة إنتر صحاب الأرض والجمهور دون أن يقلل من أداء خصمه الذي قدم مباراة كبيرة من الناحية الدفاعية واتسمت منظومته بالانسجام الكبير على حد تعبيره.