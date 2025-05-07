الزمالك المصري يعلن إقالة مدربه البرتغالي بيسيرو بسبب سوء النتائج

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : أقال الزمالك مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو الأربعاء، بعد تراجع نتائجه واحتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب الزمالك في موقعه الرسمي "اتفاق بين الزمالك وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي".

وكشف مصدر بمجلس إدارة النادي لوكالة فرانس برس أن أيمن الرمادي سيخلف بيسيرو في تدريب الفريق بصورة موقتة.

وكان بيسيرو (65 عاما) الذي أشرف سابقا على منتخبات السعودية وفنزويلا ونيجيريا، قد تولى تدريب الزمالك في شباط/فبراير الماضي بعد رحيل السويسري كريستيان غروس عن تدريب الفريق الأبيض.

وخرج الزمالك مع بيسيرو من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) التي كان يحمل لقبها من الموسم الماضي بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب افريقي من الدور ربع النهائي.

كما يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في بطولة الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز المتصدر وست نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي الثاني.

فيما وصل الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر حيث يواجه بيراميدز يوم 5 حزيران/يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يقود الرمادي مران الفريق مساء الأربعاء استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب.