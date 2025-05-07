شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك ترحب بالرمادى مديرا فنيا للفريق..صورة والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بتولى أيمن الرمادى الإدارة الفنية للفريق خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم توجيه الشكر له وفسخ التعاقد معه بالتراضى.

و نشرت الصحفة الرسمية صورة للرمادى، مع التعليق عليها:"Ayman el Ramady welcome"



الرمادى

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسمياً مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر مسئولو النادى الزمالك على الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى.