شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني لأيمن الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الرمادي، وجاء التشكيل الجديد كما تم نشره فى الخليج 365 منذ قليل.



تشكيل جهاز الزمالك الجديد

وجاء تشكيل الجهاز الفني لنادي الزمالك كالتالي كالتالي:

أيمن الرمادي مدير فني

وائل القباني مدير كرة

أيمن عبد العزيز مدرب عام

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علاء محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.