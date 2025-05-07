شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى مدير للكرة فى الزمالك خلفا لعبد الواحد السيد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعيين وائل القباني مديراً للكرة خلفاً لعبد الواحد السيد الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

ومن المقرر أن يبدأ وائل القباني مهام عمله بداية من اليوم الأربعاء.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك على قبول اعتذار عبد الواحد السيد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.