شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن التعاقد مع الرمادى مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسمياً مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر مسئولو النادى الزمالك على الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى.

ومن المقررأن يضم الجهاز الفنى لنادي الزمالك كل من..

- وائل القباني مدير كرة

- أيمن الرمادي مدير فنى

- أيمن عبد العزيز مدرب عام

- أحمد سمير مساعد مدرب

- حازم إمام مساعد مدرب

- عماد المندوه مدرب حراس مرمى

- ماريو مدرب أحمال

- محمد علاء محلل أداء