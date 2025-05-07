شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهاز الزمالك بقيادة الرمادي.. القبانى مديرا للكرة والمندوه للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الزمالك على الجهاز الفنى الجديد للفريق الاول لكرة القدم بالنادى خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى.

ومن المقررأن يضم الجهاز الفنى لنادي الزمالك كل من..

- وائل القباني مدير كرة

- أيمن الرمادي مدير فنى

- أيمن عبد العزيز مدرب عام

- أحمد سمير مساعد مدرب

- حازم إمام مساعد مدرب

- عماد المندوه مدرب حراس مرمى

- ماريو مدرب أحمال

- محمد علاء محلل أداء

الزمالك يعلن رحيل بيسيرو بالتراضي ويشكر الجهاز الفني على الفترة الماضية

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.