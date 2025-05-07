شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب فاركو يخضع لعملية جراحية في وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

خضع الأنجولي إينوك بنجامين لاعب وسط نادي فاركو اليوم لعملية جراحية بوتر أكيلس، بأحد مستشفيات القاهرة، بصحبة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدكتور مجدي وهبي.

وأصيب اللاعب الأنجولي خلال تدريبات نادي فاركو منذ أيام، وبعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي، تم اثبات إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وعبر أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته الكبيرة بالفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب، خلال تصريحات تليفزيونية: لدي طموحات مع فاركو أسعى لتحقيقها مع فريق فاركو، وأشكر اللاعبين بعد الأداء الجيد أمام بيراميدز.

وتابع: الدوري ما زال في الملعب ولم يُحسم، وأنا أحترم كيان فاركو، وأحاول أقدم له أفضل شيء، ولا نلعب لمصلحة أحد وهدفي المنافسة الشريفة في الملعب.

ونجح فريق فاركو فى فك عقدة فريق بيراميدز بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة دورى نايل ليشعل صراع المنافسة على لقب الدورى.