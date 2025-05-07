شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتهاء أزمة الشرط الجزائى للبرتغالي بيسيرو مع الزمالك.. شهر إضافي والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى الزمالك في إنهاء أزمة الشرط الجزائى في عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى السابق، والذى أعلن الزمالك عن فسخ التعاقد معه خلال الساعات الماضية لتراجع النتائج.

وكان بيسيرو اعترض على عقد جلسة مع أحمد حسام ميدو لإنهاء علاقته بالفريق، وطلب الحصول على قيمة الشرط الجزائى في عقده رغم أنه لا يوجد في العقد هذا البند، بداعى أن الاتفاق مع الزمالك لنهاية الموسم، ويمتد تلقائيا مع الفريق الأبيض موسم جديد حالة تتويج الزمالك ببطولة الدورى، و استند بيسيرو في طلب الحصول على الشرط الجزائى أن الدورى مازال في الملعب، والزمالك لم يخسر البطولة، فالبطولة مازالت قائمة ومازال أمام الفريق فرصة للتتويج ، وبالتالي من حقه المطالبة بالشرط الجزائى.

وتوصل حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لإتفاق مع البرتغالى بيسيرو يقضي بإنهاء أزمة عقده مع الفريق بالتراضى، بعد الحصول على كافة مستحقاته المالية لنهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى الشهر الأخير في العقد.

يأتي هذا في الوقت الذى أنهى فيه مسئولو الزمالك، اتفاقهم مع أيمن الرمادى لتولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم الاستقرار على توجيه الشكر له لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.