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الامارات | مدرب برشلونة فليك مستاء من "شيء واحد فقط" بعد الخسارة المريرة أمام إنتر

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | مدرب برشلونة فليك مستاء من "شيء واحد فقط" بعد الخسارة المريرة أمام إنتر 1/2
  • الامارات | مدرب برشلونة فليك مستاء من "شيء واحد فقط" بعد الخسارة المريرة أمام إنتر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة عن استيائه من الحكم البولندي سيمون مارشينياك بعد الخسارة المريرة التي تلقاها الفريق الكاتالوني أمام إنتر الإيطالي 3-4 في نصف نهائي لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات لشبكة "موفيستار": "مستاء.. فقد شعرت بأن القرارات التحكيمية المتقاربة كانت تميل لصالح الخصم. هكذا جرت الأمور".

وأضاف: "بالفعل أنا محبطن لكن ليس من اللاعبين وما قدموه في الملعب فهذه هي طبيعة كرة القدم، خرجنا من البطولة ولكننا سنعود العام المقبل بطموح أكبر، كما علينا الاعتراف أن إنتر فريق كبير يمتاز بتنظيم دفاعي ممتاز ويفذ خططه بانسجام كبير".

وختم: "علينا الاستفادة من درس المباراة والتحضير لمباراة الأحد المقبل".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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