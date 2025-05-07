الزمالك يودع بيسيرو ويفتح صفحة جديدة مع أيمن الرمادي: بداية فترة جديدة على أمل العودة للانتصارات!

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسميًا إنهاء التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت خلال الساعات الماضية.

وأوضح النادي عبر بيان رسمي أن القرار جاء عقب تقييم شامل للفترة التي قضاها جوزيه بيسيرو على رأس الجهاز الفني، مؤكدًا أن الانفصال تم بالتراضي بين الطرفين، دون اللجوء لأي إجراءات قانونية أو نزاعات مالية، في إطار رغبة الطرفين في إنهاء العلاقة بطريقة ودية تليق باسم وتاريخ الزمالك.

وحرص مجلس الإدارة على توجيه الشكر للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل الذي قدّموه منذ توليهم المهمة، متمنيًا لهم دوام النجاح في مسيرتهم التدريبية القادمة.

يذكر، أن الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل 9 مايو، في إطار الجولة الخامسة من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل فريق الزمالك، المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 40 نقطة.

أيمن الرمادي يستعد لبدء مهمته مع الزمالك

وعلي صعيد اخر يستعد أيمن الرمادي لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بداية من مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا للإعلان الرسمي عن توليه المهمة الفنية للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة. واتفق نادي الزمالك مع الرمادي على كافة التفاصيل بعد فسخ الفريق الأبيض رسميا تعاقده بشكل ودي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الحالي للأبيض. ويشار إلى أن الرمادي سيكون المدرب الرابع للزمالك في الموسم الحالي بعد جوزيه جوميز وكريستيان جروس وجوزيه بيسيرو. ومن المقرر أن يقود الرمادى تدريب الزمالك اليوم، بعد عقد جلسة مصغرة مع حسين لبيب قبل تدريب الفريق.