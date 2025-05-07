شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأجهزة الفنية واعتماد الموازنة وخطط الإعداد للأولمبياد على طاولة مجلس "الطائرة" غداً والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، اجتماعًا هامًا غدًا الخميس بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات الهامة، أبرزها اعتماد موازنة المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، إلى جانب اعتماد الخطة الشاملة للاتحاد حتى موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس 2028.

كما سيتم الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات.

ويناقش المجلس الترتيبات النهائية المتعلقة بملف الخبير الأجنبي، حيث تم الاستقرار على التعاقد مع خبير إيطالي لقيادة منتخب رجال الكرة الطائرة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يعمل في جميع الاتجاهات، في ظل التحديات الكبيرة والرغبة القوية في تطوير أداء المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، سواء للرجال أو السيدات، الشباب أو الناشئين.

وأضاف قمر أن المجلس استقر على الاستعانة بخبير إيطالي لقيادة منتخب الرجال خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد وموعد وصول المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.