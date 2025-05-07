شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم استمراره في منصب مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على قبول اعتذار عبد الواحد السيد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.