شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو خارج الجهاز المعاون للرمادى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة الزمالك على استبعاد أحمد مصطفى بيبو من الانضمام للجهاز المعاون لأيمن الرمادى الذى تم الاتفاق معه على تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي بيسيرو الذى تم إعلان فك الارتباط معه بالتراضى.

وجاء خروج بيبو من الجهاز المعاون للرمادى فى ظل تمسك الأخير به، إلا أن الزمالك اعترض على وجود بيبو نظرا لإنتماؤه المغاير للزمالك.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن الجهاز الفنى الجديد للفريق اليوم، والمقرر أن يقوده أيمن الرمادى، بعد الاتفاق معه على القيادة الفنية للأبيض.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.