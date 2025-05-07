شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن فسخ التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع أيمن الرمادي حول توليه قيادة الفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تعمل الإدارة علي رحيله، خلال الساعات المقبلة.

ويفاضل الزمالك بين أكثر من مرشح لتولى مهمة مدير الكرة خلفا لعبد الواحد السيد ، ومن أبرزهم محمد أبو العلا، وائل القبانى، وأحمد عيد عبد الملك