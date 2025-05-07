شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العينين عن بيبو المرشح لجهاز الرمادي بالزمالك: عنوان الأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أحمد مصطفى بيبو المدرب العام السابق لسيراميكا بعد الانتقادات التي وجهت له بعد ترشيحه للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى.

وكتب طارق أبو العينين عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "على مدار موسم ونصف الموسم.. تعاملت كمشرف عام سابق عن فريق سيراميكا، مع الكابتن أحمد مصطفى بيبو، كمدرب عام لنادي سيراميكا.. وشهادة حق أمام الله.. فإنني ما لمست خلال تعاملي مع هذا الرجل، إلا كل احترافية، وأدب، وسعي على تنفيذ أفكار تخدم الصالح العام".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "لم أر من هذا الرجل إلا رغبة مخلصة في خدمة المنظومة التي يعمل بها دون ضجيج، رجل يعمل في صمت، وحين يرحل يعرف كيف يصون الأمانة، وكيف يترك الأثر الطيب.. أحمد مصطفى بيبو عنوان الأمانة والاحترام والاحتراف والمهنية والكفاءة الفنية".



طارق أبو العنين

وفى نفس السياق، تمسك أيمن الرمادى المدير الفني السابق لفريق سيراميكا والمرشح بقوة لتدريب الزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو، بضم أحمد مصطفى بيبو في الجهاز المعاون له خلال الاتفاق على تدريب الزمالك.

وكان الزمالك اعترض على وجود بيبو ضمن الجهاز المعاون للرمادى بسبب انتماؤه الكروي، إلا أن الرمادى تمسك بوجوده في الجهاز، فى ظل كونه أحد أفراد الجهاز المعاون للرمادى فى الفرق التى تولى تدريبها منها أسوان وسيراميكا.

ويعقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع أيمن الرمادي في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء لتوقيع عقود تدريب الفريق.