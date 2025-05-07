شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم سعد سمير مع سيراميكا بعد إصابته بمزق في السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، إصابته بمزق في السمانة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بتروجت في الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب في بطولة الدورى.

وتعرض سعد سمير لإصابة قوية خلال مباراة بتروجت خرج على إثرها من الملعب ولم يستطع استكمال المباراة، ويحتاج سعد سمير من 4 على 6 أسابيع للتعافى من هذه الإصابة والعودة مجددا للتدريبات وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع الفريق.

وينتهى عقد سعد سمير مع سيراميكا بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع حاليا لأى نادٍ دون الرجوع إلى إدارة سيراميكا، التي لم تدخل في مفاوضات مع اللاعب للتجديد حتى الآن.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الزمالك فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

أحرز محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 73، مستغلا خطأ من عمر صلاح حارس بتروجت الذى أخطأ فى إبعاد عرضية مازن ياسر لتجد رأسية محمد بوبو الذى وضعها فى الشباك، وأضاف محمود زلاكة الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 82 بعد تمريرة من بوبو ليضعها زلاكة بسهولة فى شباك عمر صلاح.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.