شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع أيمن الرمادى لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم مع أيمن الرمادى لتولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم الاستقرار على توجيه الشكر له لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

واتفق الزمالك مع الرمادى على تدريب الفريق، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل من جهاز معاون، وراتب شهرى، لكن الرمادى تمسك بوجود أحمد مصطفى بيبو مدربا معه، وسط اعتراض من الزمالك لانتماء بيبو، مع ترشيح أيمن عبد العزيز للاستمرار في الجهاز المعاون مع الرمادى، واشترط الرمادى الحصول على مليونو400 ألف جنيه راتب شهرى من الزمالك.

ومن المقرر أن يقود الرمادى تدريب الزمالك اليوم، بعد عقد جلسة مصغرة مع حسين لبيب قبل تدريب الفريق.

يأتى هذا في الوقت الذى رفض فيه بيسيرو إنهاء ملف مستحقاته مع الزمالك بطريقة ودية، حيث كلف محاميه بالتفاوض مع الزمالك في هذا الأمر.

