شوبير: "الزمالك محتاج لوائح أكتر من البطولات... عشان مفيش كرة سلة ولا طائرة ولا حتى كرة قدم!"

الشارقة - اميمة ياسر - وجّه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادات لاذعة لمجلس إدارة نادي الزمالك، مطالبًا بوضع قواعد صارمة لإعادة الانضباط إلى النادي، مُشيرًا إلى حالة التراجع التي يعيشها الأبيض على مستوى مختلف الألعاب الجماعية هذا الموسم، والتي أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأربعاء: "من فضلك يا مجلس إدارة الزمالك، ضع لوائح والتزم بها، ليس مهمًا أن تخسر البطولات كلها سنة، لكن اكسب بأن تضع لوائح وانضباط ونُظم تعمل عليها".

وتابع: "حتى يعرف كل شخص أن من يُخطئ يدفع الثمن ويُعاقب أيًا كان اسمه وشعبيته، إذا كنت تريد عودة الانضباط في كل الألعاب، الزمالك خسر أمس في كرة السلة أمام الاتحاد، ولم يُصبح منافس على كأس مصر، جماهير الزمالك (مبلتش ريقها) هذا الموسم لا بدوري طائرة ولا يد ولا سلة، ويبدو إن دوري كرة القدم بعيدًا".

وأضاف: "ضع ضوابط، واللاعب الذي يُخطئ عليك أن تعاقبه قبل أن يطلب الناس معاقبته، أنت خاسر خاسر، إذًا ضع ضوابط وقواعد ونظام لكي تعمل بشكل صحيح، أنت لا تعمل لنفسك بل لنادي الزمالك".

وأردف: "على فكرة، هذا الكلام يُزعج البعض، ولا أعرف لماذا، والله العظيم لا أعلم أدنى سبب إن هذا الكلام يُزعج البعض، هذا الكلام من أجل أن يضعوا ضوابط وقواعد للمستقبل، لاعب لو افتعل تصرف خاطئ أنت الذي يجب أن تعاقبه، ولا تُصدر بيانًا للدفاع عنه".

واختتم: "ولجمهور نادي الزمالك، النادي أكبر من أي لاعب، لو أي لاعب أراد الرحيل ألف سلامة والقلب داعيله، الزمالك يصنع أفضل وأحسن منه، أي طفل صغير عندما تسأله يقول لك أريد ألعب في الأهلي أو الزمالك، والأبيض يمتلك قطاع ناشئين جيد، ولكن ملعب الكرة الخاص بالفريق لن يُظهر أي موهبة، لأنه يحتاج إلى الصرف بعد إهماله 13 سنة، اصرفوا أو أجروا ملعبًا جيدًا لكي تخرجه أجيالًا جيدة، لماذا كل ذلك يحدث؟ للأسف الناس تتعشم في أشخاص، ولكن تذهب آمالهم في أدراج الرياح".