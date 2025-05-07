دوري أبطال أوروبا: لاوتارو بكى "يومين" بعد إصابة كادت تبعده عن مواجهة برشلونة

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : بكى الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لمدة يومين بعد إصابته بتمزق عضلي بفخذه، كاد يبعده عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي حسمه فريقه إنتر الإيطالي الثلاثاء أمام برشلونة الإسباني بعد سيناريو جنوني.

وبعد إصابته في مباراة الذهاب في برشلونة (3 3)، تعافى لاوتارو في الوقت المناسب ليشارك ويسجل خلال فوز فريقه 4 3 بعد التمديد.

سجل ابن السابعة والعشرين هدف الافتتاح لإنتر من مسافة قريبة وحصل على ركلة جزاء ترجمها التركي هاكان تشالهانأوغلو في الشوط الأول.

قال مارتينيس لقناة سكاي سبورت "في أول يومين، حلست في البيت أبكي، لكن قمنا بعمل رائع مع الجهاز وتمكنت من التعافي".

تابع بطل العالم مع منتخب بلاده "يجب أن تقدم كل ما لديك في مباريات مماثلة. وعدت عائلتي بأني سأكون في الملعب اليوم".