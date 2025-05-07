شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يتمسك بـ"بيبو" في الجهاز المعاون بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تمسك أيمن الرمادى المدير الفني السابق لفريق سيراميكا والمرشح بقوة لتدريب الزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو، بضم أحمد مصطفى بيبو في الجهاز المعاون له خلال الاتفاق على تدريب الزمالك.

وكان الزمالك اعترض على وجود بيبو ضمن الجهاز المعاون للرمادى بسبب انتماؤه الكروي، إلا أن الرمادى تمسك بوجوده في الجهاز، فى ظل كونه أحد أفراد الجهاز المعاون للرمادى فى الفرق التى تولى تدريبها منها أسوان وسيراميكا.

ويعقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع أيمن الرمادي في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء لتوقيع عقود تدريب الفريق.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع حازم فتوح وكيل أعمال أيمن الرمادي حول توليه قيادة الفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تعمل الإدارة علي رحيله، خلال الساعات المقبلة.

ويفاضل الزمالك بين أكثر من مرشح لتولى مهمة مدير الكرة خلفا لعبد الواحد السيد، ومن أبرزهم محمد أبو العلا، ووائل القبانى، وأحمد عيد عبد الملك.