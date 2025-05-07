شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وعرض اتحاد الكرة على ناديي الزمالك وبيراميدز إقامة مباراة نهائي كأس مصر بحكام مصريين، بناءً على توصية من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وينتظر اتحاد الكرة موقف الناديين من الاقتراح، خاصة أن استقدام طاقم أجنبي سيكلف النادي صاحب الطلب 50 ألف دولار.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام يوم 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا ضد صن داونز يوم 24 مايو الجارى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

صدام متجدد بين الزمالك وبيراميدز

ويأتي النهائي المنتظر ليعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي نسخة 2018–2019، والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا ثأريًا لبيراميدز الذي يحمل لقب النسخة الماضية ويطمح للاحتفاظ بالكأس.

طريق الزمالك وبيراميدز لنهائى كأس مصر

بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

ويحمل "الفارس الأبيض" الرقم القياسي في التتويج بلقب الكأس برصيد 28 لقبًا، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.