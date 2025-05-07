شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادى لخلافة بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تواصل مسئولى الزمالك مع أيمن الرمادى لتولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالى بيسيرو الذى تم الاستقرار على توجيه الشكر له، لتراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وآخرها التعادل أمام المصرى والبنك الأهلى بالمباريات الحاسمة ببطولة الدورى.

وشهدت المفاوضات تواصل حازم إمام عضو لجنة التخطيط بالنادى مع الرمادى، بالتنسيق مع حسين لبيب رئيس الزمالك، واستفسر الرمادى عن مدة التعاقد مع الفريق، خاصة أنه يرفض تولى المهمة لفترة مؤقتة، كما اشترط استقدام الجهاز المعاون له، وعلى رأسهم أحمد مصطفى بيبو.

طلبات أيمن الرمادي

وطلب الرمادى الحصول على مليون و400 ألف جنيه للموافقة على تدريب الفريق، على أن يتم عقد جلسة اليوم بين حسين لبيب والرمادى بمنزل لبيب للاتفاق النهائي على تدريب الفريق وتوقيع العقود.

وحال وقع الرمادى على عقود تدريب الزمالك سيتجه إلى النادى لتدريب الفريق، وحال عدم التوقيع قبل موعد التدريب سيبدأ مهمته مع الزمالك غد الخميس استعداد لمواجهة سيراميكا في الدورى.

ويلتقى الزمالك مع سيراميكا الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من بطولة الدورى، ضمن مباريات المرحلة الحاسمة.