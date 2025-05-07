شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على المشاركة فى كأس العرب 2025 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة رسميًا على مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، لتكون هذه المشاركة الثانية على التوالي للفراعنة في البطولة تحت تنظيم الاتحاد القطري.

ومن المنتظر أن تُسحب قرعة بطولتي كأس العرب يوم السبت 24 مايو الجاري، في خطوة تمهيدية لانطلاق نسخة جديدة مرتقبة من الحدث الكروي العربي الأهم.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا عربيًا، من بينهم منتخب مصر، حيث تسعى المنتخبات لإثبات قوتها في نسخة ينتظرها عشاق الكرة بشغف، خصوصًا بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية عام 2021، والتي استضافتها قطر أيضًا، وشهدت تنظيمًا عالميًا مبهرًا نال إشادة الجميع.



وكان المنتخب المصري قد شارك في نسخة 2021 ونجح في بلوغ نصف النهائي، قبل أن يحتل المركز الرابع بعد خسارة الميدالية البرونزية أمام منتخب قطر بركلات الترجيح.