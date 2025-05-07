شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ألقاب تزين تاريخ سيدات الاسكواش في بطولة العالم بينهم 7 لـ نور الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

تتربع البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، على رأس قائمة بطلات مصر المتوجات ببطولة العالم، برصيد 7 ألقاب، من أصل 9 حصدتها نجمات الاسكواش المصري، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة.

ويستعد أبطال الاسكواش المصري للمشاركة في بطولة العالم، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 8 إلى 17 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

ويشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 39 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا بواقع:

15 في منافسات الرجال وهم : علي فرج ـ مصطفى عسل ـ مازن هشام ـ فارس الدسوقي ـ محمد أبو الغار ـ طارق مؤمن ـ كريم الحمامي ـ محمد الشربيني ـ عمر مسعد ـ يوسف سليمان ـ يوسف إبراهيم ـ يحيى النوساني ـ محمد زكريا ـ كريم عبد الجواد ـ علي أبو العينين.

23 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر ـ نور الشربيني ـ هانيا الحمامي ـ ملك خفاجي ـ مريم متولي ـ فيروز أبو الخير ـ هنا معتز ـ أمينة عرفي ـ هيا علي ـ سلمى الطيب ـ ندى عباس ـ نور أبو المكارم ـ نور هيكل ـ سلمى هاني ـ منه حامد ـ كنزي أيمن ـ زينة ميكيوي ـ سنا إبراهيم ـ روان العربي ـ نادين شاهين ـ نادين الحمامي ـ فريدة محمد ـ هنا رمضان ـ ناردين جرس.

وجاءت قائمة البطلات المتوجات باللقب كالتالي:

2023-2024 نوران جوهر (مصر)

2022-2023 نور الشربيني (مصر)

2021-2022 نور الشربيني (مصر)

2020-2021 نور الشربيني (مصر)

2019-2020 نور الشربيني (مصر)

2018-2019 نور الشربيني (مصر)

2017 رنيم الوليلي ( مصر)

2016 نور الشربيني (مصر)

2015 نور الشربيني (مصر)