شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه والان مع تفاصيل الخبر

تظلم أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد العقوبات التى وقعت عليه في النادي الأبيض.

وقدم زيزو التظلم إلى الجهة المسئولة وأرفق بها مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما واتهامه بالتمرد من قبل النادي حسب وجهة نظره.

كما تظلم زيزو من قرار خصم 25 % من عقده مع نادي الزمالك بجانب باقي العقوبات التي وقعت عليه طبقاً لمذكرة مدير الكرة إلى المجلس.

ووافق مسئولو نادى الزمالك على فحص تظلم زيزو من مبدأ أن هذا حق أي لاعب التظلم على أي عقوبة توقع عليه.

وتشهد الأيام المقبلة تحديد جلسة جديدة يتم الاستماع فيها إليه للفصل في التظلم الذي تقدم به اللاعب.