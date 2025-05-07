شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تغليظ العقوبات والغرامات الخاصة بالتجاوزات على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث اتحاد الكرة المصري تعديل لائحة العقوبات الخاصة بالتجاوزات ضد الحكام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل الملاعب، وحماية الحكام من أي تجاوزات لفظية أو بدنية قد يتعرضون لها خلال المباريات.

ويأتي أبرز ما يتم مناقشته حاليًا هو رفع عقوبة التلفظ بعبارات خارجة تجاه الحكام من 3 إلى 5 مباريات، مع مضاعفة العقوبات تدريجيًا في حال تكرار المخالفة، في محاولة حقيقية لردع المخالفين وضبط سلوك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

تنص لائحة العقوبات المعمول بها حاليًا في اتحاد الكرة المصري على مجموعة من الإجراءات الصارمة بحق من يتجاوزون في حق الحكام، سواء بالألفاظ أو الأفعال، لضمان حفظ هيبة التحكيم داخل الملاعب.

ففي حالة التلفظ بعبارات بذيئة أو صدور إشارات خارجة أو حتى رش المياه على الحكم، تنص اللائحة على إيقاف اللاعب المخالف لمدة 3 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه في المرة الأولى. وترتفع العقوبة في حال التكرار إلى 4 مباريات وغرامة 30 ألف جنيه في المخالفة الثانية، ثم 5 مباريات و60 ألف جنيه في الثالثة، مع مضاعفة العقوبة تمامًا في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة.

أما في حالة البصق على الحكم، فتكون العقوبة أكثر حزمًا، حيث يُعاقب المخالف بالإيقاف لمدة 15 مباراة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه في أول مخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار هذا السلوك.

وفيما يتعلق بمحاولة الاعتداء على الحكم دون استخدام العنف (كأن تكون محاولة فقط دون ضرب أو إصابة)، تُفرض عقوبة بالإيقاف لعدد يتراوح بين 3 إلى 5 مباريات، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 60 ألف جنيه حسب عدد مرات التكرار.

أما الاعتداء الفعلي باستخدام اليدين – كالدفع أو الجذب – دون أن يتسبب ذلك في إصابة الحكم، فيُعاقب اللاعب بالإيقاف من 4 مباريات ويصل إلى 6، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، تبعًا لتكرار الواقعة.

في حالة التسبب بإصابات طفيفة للحكم دون منعه من استكمال المباراة، يُعاقب اللاعب بالإيقاف 15 مباراة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما تتضاعف هذه العقوبات إذا تكررت المخالفة.

أما إذا تسبب الاعتداء في إصابات بليغة منعت الحكم من استكمال المباراة، فتكون العقوبة صارمة للغاية، وتشمل الإيقاف لمدة سنة ميلادية كاملة، مع فرض غرامة مالية ضخمة قدرها 300 ألف جنيه، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الواقعة.