شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءا من المستحقات المتأخرة ويدرس توقيع عقوبات مالية على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس الزمالك على توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق فى ظل تراجع النتائج الفترة الأخيرة ومنها التعادل امام المصرى والبنك الاهلى فى المباريات الحاسمة بالدورى، ويأتى دراسة توقيع العقوبات المالية على اللاعبين وفقا للائحة الفريق.

كما يقوم مجلس الزمالك بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين فى ظل ارتباط الفريق بمباريات هامة و على رأسها نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر له يونيو المقبل.

وتأتى خطوة صرف المستحقات لتحفيزهم ودعمهم قبل المباراة التى تعد البطولة الوحيدة التى ينافس عليها الفريق خلال الموسم بعد وداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر بالاضافة للابتعاد عن المنافسة على الدورى.