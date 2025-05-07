شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز 2 مليون دولار لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك جهوده لتوفير 2 مليون دولار لحل أزمة إيقاف القيد التى تم توقيعها على الفريق بسبب مستحقات الثنائى خالد بو طيب وجايمى باتشيكو ، حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات أخرى؛ بسبب مستحقات جايمي باتشيكو مدرب الزمالك الأسبق

وكان الزمالك قد تعرض منذ أيام لإيقاف قيد بسبب مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب، ويحق لباتشيكو الحصول على 880 ألف دولار.

وكان مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب يترقبون حيثيات الحكم من المحكمة الفيدرالية، الخاص بمستحقات باتشيكو بعد ان أرسل الزمالك خطابا إلى المحكمة الفيدرالية يطلب فيه الحيثيات الخاصة برفض الاستئناف المقدم من النادى على الحكم الصادر فى قضية باتشيكو، الا ان فيفا اعلن اليوم عبر موقعه إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب باتشيكو

ومن المقرر ان يتم تجهيز المبلغ فى أقرب وقت لحل ازمة إيقاف القيد حتى يتمكن الزمالك من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال ميركاتو الصيف