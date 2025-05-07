شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرهن مصير إعارة أليو ديانج وأحمد عبد القادر بحسم ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

رهن مسئولي النادى الاهلى حسم مصير الثنائى آليو ديانج المُعار لنادي الخلود السعودي وأحمد عبد القادر المُعار لنادي قطر القطري بالانتهاء من حسم ملف الصفقات الجديدة المنتظر حسمها خلال الأيام المقبلة.

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات متواصلة الفترة المقبلة من أجل حسم مصير اللاعبين المُعارين، الذين طلبوا تحديد مصيرهم فى ظل امتلاكهم عروض من أندية محلية وخارجية ويأتي في مقدمتهم، آليو ديانج وأحمد عبد القادر ويتطلع الثنائي لحسم مصيره مع الأهلي للبت في العروض المُقدمة لهما.

أعلن المارد الأحمر التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري، كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر ، وكذلك أعلن الأهلى ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

ونجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

فى سياق أخر، احتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.