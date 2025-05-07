شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرهن مصير إعارة أليو ديانج وأحمد عبد القادر بحسم ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 07 مايو 2025 08:00 ص
يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات متواصلة الفترة المقبلة من أجل حسم مصير اللاعبين المُعارين، الذين طلبوا تحديد مصيرهم فى ظل امتلاكهم عروض من أندية محلية وخارجية ويأتي في مقدمتهم، آليو ديانج وأحمد عبد القادر ويتطلع الثنائي لحسم مصيره مع الأهلي للبت في العروض المُقدمة لهما.
ونجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.
فى سياق أخر، احتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.
وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.
واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.
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